Çfarë nuk bën të hani assesi pas orës 19:00

By

Ekspertët thonë që nuk duhet të hani pas orës 19:00 dhe shpjegojnë përse darka e vonshme mund të jetë e rrezikshme për shëndetin

Megjithatë, nëse vendosni të hani pas orës 19:00, atëherë shmangni këto ushqime:

1. Ushqimin e fërguar

Ushqimi i yndyrshëm dhe i rëndë është i stërmbushur me kalori dhe yndyrë, por edhe vështirë tretet, për ç’shkak në mëngjes mund të ndiheni të lodhur dhe të plogësht, përkatësisht të pagjumë.

Nëse jeni të uritur, në vende të ushqimit me kalori dhe të yndyrshëm, zgjidhni një sandviç të vogël në bukë pa tharmë me mish gjeldeti.

2. Mishi i kuq

Si edhe mishi i yndyrshëm, edhe mishi i kuq vështirë tretet dhe për këtë shkak do të mundë të kini problem me gjumin. Mishi i kuq është zgjedhja më e keqe e ushqimit pas orës 19:00, mirëpo edhe porcioni i madh i mishit të pulës do të ketë efekt të keq.

Nuk jeni të detyruar të shmangni albuminat, vetëm kujdesuni të hani mish tul në sasi të vogla, si p.sh. gjoks gjeldeti apo një gotë jogurt.

3. Ushqimi të cilit i janë hedhur erëza

Kënaqja me ushqimin djegës dhe me erëza pas orës 19:00 mund t’ju bëjë që të mos bëni gjumë të mirë.

Veç kësaj, ushqimi që ka erëza të tepërta shkakton fryrje dhe probleme me tretjen, posaçërisht nëse gjysmë ore pas konsumimit të ushqimit të tillë shkoni të flini në shtrat.

4. Makaronat

Të gjitha format e brumërave janë përplot hidrokarbure, prandaj ato assesi nuk do të duhej t’i konsumoni, përveçse pasi të hani do të bëni aktivitet fizik.

5. Sheqeri dhe kafeina

Sheqeri dhe kafeina mund të shkaktojnë gjumë të parehatshëm. P.sh. çokollata përmban edhe njërën edhe tjetrën dhe ajo nuk na bën të ndihemi të ngopur. Andaj nëse ndieni nevojë të madhe për çokollatë, nuk është e thënë që jeni të uritur, por thjesht keni nevojë për ëmbëlsira.

Zgjedhje më e mirë do të jetë çaji i ngrohtë apo një gotë qumësht me çokollatë me përqindje të ulët yndyre. /RadioRinia