Çka pas 6 tetorit? Ja skenarët për formimin e qeverisë, kështu pritet të jetë koalicioni i ri

“Koalicioni më i mundshëm, nëse do të fiton VV-ja, të del subjekti i parë politik, do të jetë koalicioni mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-së, por nëse del LDK-ja e para, koalicioni do të jetë LDK-PDK ose varianti tjetër LDK-AAK, PSD, NISMA dhe AKR për t’i lënë në opozitë Vetëvendosjen dhe PDK-në”, tha Kelmendi për “Kosova Sot Online”.

Analistët politikë të cilët kanë përcjellë gjithë fushatën zgjedhore të partive politike, dhe zotimet e tyre për vija të kuqe kundër atij, apo këtij subjekti politik, edhe pas 6 tetorit konsiderojnë se me mbylljen e kutive të votimit, dhe pritjes për shpalljen e rezultatit final të zgjedhjeve, ngadalë do t’i harrojnë edhe vijat e kuqe për të kërkuar mundësinë më të mirë që të kapen në pushtet, pasi ky ka qenë qëllimi i tyre në kërkesën për zgjedhje të reja, dhe ky është qëllimi i tyre edhe tani.

Madje përveç harresës së vijave të kuqe, do të harrohet edhe premtimi për ta zhveshur Hashim Thaçin nga kompetencat e uzurpuara për përfaqësim të Kosovës në bisedimet me Serbinë, dhe për t’i marr mbi vete ato kompetenca kryeministri dhe qeveria, ashtu sikur u zotuan gjatë fushatës.

Kështu së paku mendon profesori universitar dhe analisti politik, Jeton Kelmendi, sipas të cilit, vijat e kuqe si premtim do të mbahen vetëm nga VV-ja, por jo edhe nga subjektet tjera politike.

Jeton Kelmendi

”Unë mendoj se partitë politike nuk do ta mbajnë fjalën e dhënë për vijat e kuqe ndaj njëri tjetrit, me përjashtim të Lëvizjes Vetëvendosje. Të gjitha partitë tjera politike, ato deklarata që i kanë dhënë gjatë fushatës, do ti harrojnë sepse kanë qenë vetëm mashtrime. Tani pas përfundimit të zgjedhjeve të gjitha partitë, përveç Vetëvendosjes, do të veprojnë sipas interesit të tyre dhe jo sipas zotimeve në fushatë”, tha Kelmendi.