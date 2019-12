Moti sot në Kosovë

Masat e ajrit me origjinë nga veriu i kontinentit do të mbesin prezent gjatë gjithë javës.

Si pasojë e prezencës së këtyre masave mbi vendin tonë do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell. Vranësirat ditën e hënë dhe të mërkurë, vende-vende do të shoqërohen me fjolla të dobëta bore.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet -4 deri -8 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 1-3 gradë celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtësi 1-8m/s.