Mustafa: LDK-ja shkon në opozitë në rast se nuk arrihet marrëveshja me Vetëvendosjen

Mustafa: LDK-ja shkon në opozitë në rast se nuk arrihet marrëveshja me...

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa tha se Vjosa Osmani për LDK-në është ende kandidate për kryeministre e jo për ministre të jashtme.

Mustafa është shprehur se me Vetëvendosjen nuk kanë diskutuar rreth ndarjes së ministrive dhe sipas tij, ministritë nuk do t’i ndajnë sipas fushave të caktuara.

“Nuk kemi biseduar me Vetëvendosjen, unë kam parë deklarata të ndryshme, shkrime të ndryshme se cila ministri duhet t’i takojë cilës parti, por këto janë më tepër çështje dëshirash, sepse duhet të ulemi dhe të mendojmë se duhet ta marrim përgjegjësinë proporcionale dhe nuk do ta parapëlqej një orientim që një parti ta merr një fushë të caktuar dhe partia tjetër fushën e caktuar sepse atëherë bëhen dy qeveri brenda një qeverie. Kësaj sa i përket se kush sa ka kërkuar, nuk kemi të vërteta sepse unë nuk kam kërkuar asnjë ministri nga VV e as VV nuk ka kërkuar”, u shpreh Mustafa në një intervistë për “RTV 21”.

Më tutje, Mustafa është shprehur se sipas peshës që ka pozita e kryeministrit, LDK-së duhet t’i takojnë më shumë ministri.

“Po tani ashtu duhet të jetë, pasi pozita e kryeministrit peshon më tepër sesa ministritë, por prapë do ta diskutojmë si çështje dhe shohim se si të bëhet ndarja, sepse kemi kryeministrin, zëvendëskryeministrin, meqenëse kemi më pak ministri, kemi nevojë për më pak zëvendësministra. Nuk bëjmë koalicion me PDK-në, e kemi vendim të Këshillit të Përgjithshëm të bëjmë negociata me VV-në, sepse ekziston vullnet i përgjithshëm”, tha Mustafa më tutje.

Ai është shprehur se LDK shkon në opozitë në rast se nuk arrihet marrëveshja me Vetëvendosjen, duke e lënë si mundësi të hapur dështimin e një marrëveshje. /RadioRinia/