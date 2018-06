Cilat fshtara të qytetit të Gjilanit do mbesin pa energji elektrike

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 08.06.2018 në NS 35/10 kV Artana do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Kolonija e vjeter (Kodi: 60024001) prej orës 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kolonia e vjetër, Kolonia e minatorëve, Tullar, Jasenovik dhe Qeranovik.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

2.

Më 08.06.2018 në NS 35/10 kV Artana do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Bunjaket (Kodi: 60024002) prej orës 12:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vrajolli, Kllokoqi, Miniera, Flotacioni, Gërbeshi, Vakovci, Bunjakët dhe Pompat e ujit.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

3.

Më 08.06.2018 në NS 35/10 kV Artana do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Slivove (Kodi: 60024003) prej orës 13:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bostoni, Turiqevc, Vllasali, Izvor, Koznicë, Svarqak, Prekoc, Manishincë, Zebincë, Vuqak, Llabjan, Llajshevc, Dragovc, Kukavicë dhe Gulmivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

4.

Më 08.06.2018 në NS 110/10 kV Dardana do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Hogoshti (Kodi: 62000004) prej orës 13:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hogoshtë, Shipashnicë, Poliqkë dhe Xhyrishevcë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ramjet e shpeshta.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 08.06.2018 në NS 35/10 kV Gjilani III do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Perlepnica (Kodi: 60062002) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prelepnica ( Progres,Tafa, Pro Eng, Remi, Kosova Komerc, Kafana Bunar, Evropa, sera), T.S. Privat Kmetovac (Kabi, Planeti, Kamenolom), T.S Repetitor – Zeleni vrh, Kmetovce, Prelepnica, Kosaca I Silova – Muhaxheri.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i transformatorit nga 250 kVA ne 630 kVA dhe ndërrim i shtyllës ekzistuese në shtyllë betoni 12/1000.