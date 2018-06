By

Cilat lagje të qytetit të Gjilanit do të mbesin pa energji elektrike

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

NS 35/10 kV Gjilani 4 do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV TS 31 (Kodi: 60063016) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS 31 dhe te stacioni i autobusëve.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

2.

NS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV J10 Bresalci 1 (Kodi: 63000010) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bresalci, Koretishta, Poneshi, Parallova, Vërbica e Zhegovcit, Kishna Polja, Sllakovci, Zhegovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave të tensionit te lartë.

3.

Më 09.06.2018 në NS 35/10 kV Gjilani 3 do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV J10 Dheu I Bardhe (Kodi: 60062013) prej orës 09:00 deri në ora 10:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin Lagjja Dheu i Bardhë dh rrugët: Reshat Ymeri, Evlia Çelebiu, Avdulla Presheva, Isa Kastrati, Ahmet Gashi, Vëllezërit Frashëri, Fatmir Ibishi dhe Agim Rashiti.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.