Këto fshatra të Anamoravës do të mbesin pa energji elektrike

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhegra, Lladova, Llashtica (një pjesë), Shurdhani, Pidiqi, Selishta, Çeliku, Haxhitë, Isufajt, Terziajt dhe Demirët. Arsyeja e ndërprerjes: Shtrëngimi i përçuesve dhe riparimi i ndonjë shtylle të tensionit të lartë.

Më 10.07.2018 në NS 35/10 kV Lladovë do të ndërprehet: Dalja 10 kV Zhegra (Kodi: 61066006) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Më 08.07.2018 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet: Dalja 10 kV Koretini (Kodi: 62000017 ) prej orës 09:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Koretinë Topanicë, Bllatë, Nitex, Crep, Kormian, Domorovc, Pompa, Hodonovc, Tasimi, Hodonocë, Seperacioni dhe Ujësjellësi Korminjan./RadioRINIA/