Kujdes kur vozitni shpejt në Prishtinë, kjo ju gjen

Po ashtu, Ahmeti ka paralajmëruar se nga vjeshta e këtij viti, Komuna e Prishtinës do të vendosë kamera të trafikut dhe do të fillojë të zbatojë dënimet automatike.

“Në vjeshtë, Komuna e Prishtinës do të fillojë me kamerat e trafikut dhe dënimet automatike. Dënimet do t’i mbledhim me përmbarues dhe jemi përkrahës edhe të politikës që të mos lejohet regjistrimi i veturës me dënime të papaguara nga viti i kaluar”, ka shkruar Ahmeti. /RadioRINIA/