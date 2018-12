Pse gërhasim natën?

Gërhitja është një çrregullim i përhapur që jo vetëm mund të jetë vërtet i padurueshëm për partnerin, me të cilin ndahet krevati dhe komprometon marrëdhënien e çiftit, por gjithashtu mund të çojë në pasoja serioze për shëndetin dhe të lërë një ndjesi lodhjeje kur zgjohemi.

Ja çka dimë dhe disa këshilla se si të eliminojmë, ose të paktën të zbusim këtë çrregullim me këshillën e Prof. Luigi Ferini Strambi, drejtor i Qendrës së Mjekësisë së Gjumit në Spitalin San Raffaele në Milano.

Pse gërhasim

Gërhitja është një vështirësi në kalimin e ajrit gjatë frymëmarrjes dhe lidhet me ngushtimin e pjesshëm të rrugëve të frymëmarrjes së sipërme. Kur ngushtimi është i plotë, shfaqet apnea. Arsyeja kryesore pse gërhasim është shkaktuar nga një problem në rrugët e frymëmarrjes (që ndodhet pas fytit, në traktin e oro-faringut): ngushtimi provokon këtë shqetësim të bezdisshëm. Në thelb ndodh që ajri nuk mund të rrjedhë lirshëm, duke bërë që indet të vibrojnë.

Durimi i grave

“Në përvojën tonë klinike ne shohim rreth 2000 njerëz në vit që gërhasin, – shpjegon Luigi Ferini Strambi, drejtor i Qendrës së Mjekësisë së Gjumit në Spitalin San Raffaele në Milano – dhe vëmë re se gratë durojnë më shumë burrin që gërhet, ndërsa e kundërta nuk është e vërtetë. Sipas disa studimeve, meshkujt kërkojnë 5-7 herë më shumë për këtë arsye specifike sesa gratë. Ekziston qartë një implikim kulturor, gërhitja shihet si diçka që njerëzit bëjnë dhe prandaj shoqërisht tolerohet më shumë kur gërhet një burrë”.

Kush gërhet?

Problemi i gërhitjes deri në moshën 55-vjeçare është kryesisht mashkullor. Gratë vuajnë më pak në moshë të re, por pas ndryshimeve hormonale të menopauzës sjellin përqindje të ngjashme me nivelet e meshkujve. “Pas studimit të gjithë popullsisë së Abbiategrasso, – shton profesori, – kur kalohet mosha 55-vjeçare gërhitja prek 20% të popullsisë së përgjithshme, do të thotë që një person në pesë gërhet”.

Roli mbrojtës i hormoneve femërore

Me mbërritjen e menopauzës, gruaja nuk ka më mbrojtje të hormoneve femërore, të cilat në njërën anë stimulojnë aktivitetin e frymëmarrjes dhe në anën tjetër e pengojnë atë nga “vënia e flautit” ku zakonisht burri e mbledh atë në qafë. Kur një burrë vë peshë, 10% e yndyrës shkon në qafë, aq shumë sa që kur të ndodhë, është gjithashtu e nevojshme të ndryshohet madhësia e jakës së këmishave.

Sa i rëndësishëm është perimetri i qafës

Dhjami i qafës është ai që përcakton ngushtimin e rrugëve të frymëmarrjes, ato që gjenden në traktin ari-faring, pas fytit. “Madhësia e qafës është edhe më e rëndësishme se pesha e përgjithshme e trupit kur flasim për problemet e frymëmarrjes. Duke pasur një perimetër të qafës më shumë se 43 centimetra te meshkujt dhe 41 centimetra te femrat është një faktor që promovon gërhitje dhe apnea penguese të gjumit”, shpjegon Ferini Strambi.

Roli i nofullës

Megjithatë, nuk është vetëm yndyra në qafë apo yndyra në përgjithësi që favorizon gërhitjen dhe apnea e gjumit: gjithashtu duhet marrë në konsideratë edhe struktura e rrugëve të frymëmarrjes. Te fëmijët problemi i gërhitjes është shumë i theksuar, por është shkaktuar nga hipertrofia e tonusit. Te të rriturit një predispozitë anatomike është që të ketë një nofullë shumë të vogël.

“Problemi i gërhitjes dhe apneas në popullatat aziatike është në thelb mbivendosje me popullsinë europiane dhe amerikane ku obeziteti është më i përhapur. Kjo është për shkak se aziatikët, pavarësisht se janë më me pak yndyrë dhe me një qafë të hollë kanë një nofullë të vogël me retrognathia (anomalia e karakterizuar nga lëvizja e prapambetur e nofullës së sipërme): që do të thotë një mundësi më të madhe të gërhitjes sepse kalimi i ajrit në fyt është i kufizuar”, shpjegon Ferini Strambi.

Rreziqet shëndetësore

Apnea e shkaktuar nga gërhitja e natës mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe sulmit në zemër, pasi oksigjenon më pak gjak. Te gratë, gërhitja zakonisht është më pak e zhurmshme sesa te burrat dhe madje apneat priren të jenë më pak të rënda, me një kohëzgjatje më të shkurtër (duke krijuar më pak probleme në oksigjenimin e gjakut) dhe në praktikën klinike është parë që shoqata midis apneas dhe rrezikut kardiovaskular është shumë më e fortë te burrat.

Nga gërhitja tek apnea: dallimet ndërmjet burrave dhe grave

Përgjithësisht hapat janë këto: subjekti fillon të gërhasë vetëm në pozicionin e shtrirë, pastaj edhe në anë, pastaj fillon të bëjë apneat në pozicionin shtrirë dhe pastaj në çdo pozicion të trupit. Ka një lloj gradualiteti. Por te burrat, kalimi nga gërhitja e rastit në sindromën e apneas aktuale merr 10-20 vjet. Gruaja për ta bërë këtë pasazh merr ndoshta vetëm një vit. Pas menopauzës ju merrni një diagnozë të apneas shumë shpejt.

Përgjumje ditore ose pagjumësi?

“Në përgjithësi thuhet se sindroma e apnea obstruktive dhe gërhitja shkakton përgjumje gjatë ditës. Është e vërtetë, por nuk është një ekuacion i saktë. Lidhja e apneas dhe gjumit gjatë ditës është shumë e vërtetë për meshkujt. Gratë që gërhasin priren të vuajnë nga pagjumësia”, shpjegon profesori.

Fenomeni i “nocturia”

Fenomeni tipik i apneve është nocturia, që është zgjimi shpesh gjatë natës për të shkuar në banjo: kjo është e zakonshme në të dyja gjinitë, jo vetëm te burrat që gjithmonë mendojnë për një problem të prostatës. Në realitet, sindroma e apneas është shkaku i parë i nokturisë për të gjithë: burrat dhe gratë.

Cephalea e mëngjesit

Cephalea e mëngjesit është një tjetër simptomë tipike e gërhitjes dhe apnea. Kjo është një dhimbje koke që zhduket spontanisht gjysmë ore pas zgjimit. Gjithashtu në këtë rast ekziston një dallim midis burrave dhe grave, sepse në praktikën klinike është parë se kjo është një simptomë shumë më e zakonshme te femrat.

Gjumi i shqetësuar

Ata që vuajnë nga apnea e natës kanë një gjumë të shqetësuar sepse ata tentojnë të zgjohen për të rifilluar frymëmarrjen, shpesh me zgjime të vogla, të cilat ata nuk e kuptojnë. Edhe ata që gërhijnë në mënyrë të zakonshme kanë një gjumë të shqetësuar nga partneri që përpiqet ta bëjë atë të ndryshojë pozicionin, duke i dhënë një shtytje.

Pesha e trupit

Për të mos gërhitur, pesha e trupit duhet të mbahet si normale: mbipesha mund ta përkeqësojë këtë problem, veçanërisht nëse yndyra, siç është përmendur, gjendet rreth qafës.

Flini në një anë dhe mos qëndroni në shpinë

Për të shmangur gërhitjen, pozicioni shtrirë duhet të shmanget, sepse kjo sjellje tenton të ulë indet e buta në anën e pasme të fytit, duke parandaluar kalimin e ajrit. Duke u kthyer në anë, problemi pakësohet dhe rreziku i gërhitës zvogëlohet.

Ngritja e kokës

Duke fjetur me një jastëk të dyfishtë ose duke ngritur pjesën e pasme të shtratit me një duzinë centimetra zvogëlon rrezikun e gërhitjes, sepse në këtë mënyrë trakea nuk pengohet dhe rrugët e frymëmarrjes nuk pengohen.

Terapitë pozicionuese: nga kularët në rrip

Pasi një nga sistemet më të përdorura për të mos fjetur në shpinë dhe për të kufizuar gërhitjen ishte të vendosnin një top tenisi në pizhame, në kulmin e jetës: me atë bezdi askush nuk do të mendonte të flinte në shpinë!

Sot ekzistojnë më shumë pajisje teknologjike, siç janë rripat e kraharorit ose krahët që janë aktivizuar me vibrime të lehta kur përdoruesi lëviz në pozicionin shtrirë, duke u kthyer prapa në anë, por pa e zgjuar subjektin. Po ngacmimi i partnerit të dëshpëruar? Gjithmonë është mirë, por ekziston rreziku i zgjimit të personit që gërhet, me të gjitha pasojat e gjumit të shqetësuar. Dilatorët e hundës janë të padobishme, sepse apneat e natës lindin nga fyti dhe jo nga hunda.

Kafshime

Ekzistojnë pajisje specifike të dhëmbëve, të quajtura kafshime, të cilat përdoren kur gërhitja shkaktohet nga një konformim i veçantë i nofullës: kjo pajisje lëviz përpara nofullën, duke lehtësuar kështu kalimin e ajrit.

Mos pini alkool në mbrëmje

Alkooli e relakson trupin duke nxitur gërhitjen natën, sepse muskujt në fyt relaksohen dhe humbasin ton. Pra, në mbrëmje është më mirë të shmangësh alkoolin.

Ndaloni duhanin

Pirja e duhanit nxit gërhitjen ose e përkeqëson. Duke hequr dorë nga pirja e duhanit, mund të merrni frymë më mirë.

Hani lehtë në darkë

Për të shmangur gërhitjen është gjithashtu e rëndësishme të hani pak në darkë, në mënyrë që të shkoni më të lehtë në shtrat: të ngrënit shumë pengon pengon gjumin dhe frymëmarrjen.

Vlerësoni rëndësinë e situatës

Ndërmjet gërhitjes dhe apneas ekziston një lidhje e rëndësishme për të vlerësuar rëndësinë e situatës në rast të gërhitjes së zakonshme. Një ekzaminim specifik joinvaziv, polisomnografia, mund të na tregojë shkakun e gërhitjes dhe nëse ajo tashmë është e lidhur me apnea e natës. Bëhet fjalë për një lloj holteri që aplikohet për subjektin për një natë dhe shënon parametrat e ndryshëm fiziologjik.