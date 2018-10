Roma-Plzen: Formacionet e mundshme, Di Francesco i beson Kluivertit

By

Një shtator për t’u harruar për Romën, por tani klubi italian dëshiron të ketë një tetor fantastik dhe ndeshja ndaj Viktoria Plzen është vendimtare.

Skuadra e Eusebio Di Francescos nga fitorja në derbi ndaj Lazios është e motivuar mjaftueshëm ta përsërisë suksesin e tyre edhe ndaj çekëve.

Nga minuta e parë pritet të luajë Justin Kluivert, i cili së bashku me Cengiz Under do të ndihmojnë Edin Dzekon në qendër të sulmit.

AS Roma English ✔@ASRomaEN Më poshtë keni formacionet e mundshme:

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; Cristante, Nzonzi, Lo. Pellegrini; Under, Dzeko, Kluivert.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Hubnik, Hejda, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Petržela, Horava, Kovarik; Krmencik.

Në Grupin H prinë Real Madridi me tre pikë, kurse CSKA Moska dhe Plzen kanë një nga pikë, Roma e fundit me zero pikë. /RadioRINIA/