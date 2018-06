Samsung shfaq telefonin e parë në Android Go

Tani disa specifikime janë zbuluar dhe konfirmojnë se telefoni celular do të jetë në kampin e telefonave me çmim të përballueshëm, raporton Pocket Lint.

Techie Drive ka postuar një foto të asaj që ajo pretendon të jetë një fletë spekulim gjetur në internet. Ai liston disa detaje për Samsung J260F, një numër serial që përputhet me disa variante celularësh të parë më parë në rezultatet e stolit të testimit.

Nëse është e saktë, telefoni Samsung Android Go do të vijë me një ekran Super-AMOLED prej 5 inçësh (nuk dihet ende sigurtë për rezolucionin), procesorin Exynos 7570 me katër bërthama dhe 1GB RAM.

Çfarë është Android Go, çfarë funksionon dhe cilat pajisje e drejtojnë atë?

Telefoni do të ketë 16GB memorie në bord dhe do të vijë me Android 8.1 Oreo me sigurimin e Android Go që nuk do të ketë asnjë bateri të Samsung në krye.

Kamera e pasme pretendon të jetë 8 megapikselë, ndërsa pjesa e përparme thuhet të jetë 5 megapikselë.

Një bateri 2,600mAh duhet të sigurojë shumë kohëzgjatje nëse spekulimet tjera janë të sakta./RadioRINIA/