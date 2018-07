Shkenctarët ri-programojnë qelizat T për të adresuar sëmundjet e imunitetit tek njerëzit

Studiuesit e Universitetit të San Franciskos kanë zbuluar një teknikë të ndryshimit të gjeneve që mund të ofrojë trajtime më të sigurta për pacientët me kancer dhe sëmundje autoimune. Zbulimi – i cili përfshin sistemin CRISPR – do të lejojë qelizat T (qelizat që shkaktojnë përgjigjen tonë imune) për të njohur infeksionet me specifikë më të madhe dhe për të eliminuar nevojën për të përdorur viruse për transferimin e ADN-së tek qelizat e synuara.

Viruset janë replikues të shpejtë dhe kjo i bën ata kandidatë të përshtatshëm për terapi gjenetike. Në mënyrë tipike, shkencëtarët modifikojnë ADN-në virale kështu që nuk është më patogjene dhe përdorin virusin si një bartës për të ofruar ADN-në ‘korrekte’ në qelizat e dëmtuara. Është një proces tepër i përpiktë dhe i kushtueshëm, dhe ekziston një rrezik që viruset do të fusin gjenet e reja në mënyrë të çrregullt ose do të prishin gjenet ekzistuese, të shëndetshme. Qasja UCSF, megjithatë, do të thotë që një virus nuk do të jetë i nevojshëm.

Studiuesit kanë gjetur tashmë sukses në përdorimin e qelizave T të modifikuara në një trajtim të sëmundjes së rrallë autoimmune, që deri më tani ka qenë rezistent ndaj çdo lloj terapie. Studenti i mjekësisë Theo Roth tha se metoda e re CRIPSR do të “shpejtonte ndjeshëm zhvillimin e gjeneratave të ardhshme të terapisë qelizore”.

Aplikacionet potenciale të CRISPR janë të shumëfishta – shkencëtarët e kanë përdorur atë për të rritur rendimentin natyror në oriz, për të zhvilluar trajtime për anemi të dhe për të zbuluar HPV dhe Zika Virus, por duket se ka punë për t’u bërë përpara se qasjet e CRISPR të bëhen trajtim rutinor në njerëz./RadioRINIA/