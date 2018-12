Si ta luftojmë morthin në këto ditë të ftohta në mënyrë natyrale?

Ka disa mënyra natyrale për ta luftuar atë, si për shembull: masazhimi me vajëra bimorë, lëngu i limonit, i selinosë dhe ai i qepës ose fetat e patates, të cilat sugjerohet të vendosen në duar.

Një pjesë e madhe e njerëzve vuajnë nga morthi gjatë muajve të ftohtë. Për të gjithë ju që nuk e dini, morthi shfaqet kryesisht në gishtat e duarve dhe të këmbëve, por edhe në veshë, hundë dhe faqe duke shkaktuar enjtje, dhimbje, skuqje dhe kruarje.

Nga morthi vuajnë njerëzit që kanë qarkullim të dobët të gjakut dhe ai favorizohet nga temperaturat e ulëta dhe lagështia e ajrit.

Kurimi i kësaj patologjie nuk është aspak i thjeshtë, prandaj nëse edhe ju vuani prej saj, është mirë ta parandaloni duke u kujdesur që duart dhe zonat që preken nga morthi të qëndrojnë të ngrohta.

Po ashtu, nuk rekomandohet kalimi i menjëhershëm nga i ngrohti në të ftohtë ose e anasjellta, pasi bën që enët e gjakut nën lëkurë të zgjerohen më shpejtë dhe gjaku të ngelet në indet përreth duke shkaktuar morthin.

Ekzistojnë edhe kremëra për luftimin e morthit, por efekti i tyre mund të jetë shumë i ngadaltë, prandaj, më mirë ta parandaloni sesa ta kuroni.

Por ndërkohë nëse nuk i keni marrë masat e nevojshme dhe tashmë këmbët dhe duart tuaja janë të plasaritura dhe me morth ne ju sugjerojmë disa mjekime natyrale për të cilat mund të konsultoheni edhe me mjekun tuaj të familjes:

Përzierje bimore

Ekspertët këshillojnë përzierje specifike bimore të posaçme për morthin, të pasura me taninë, resinë dhe vajra esencialë.

Speci i kuq

Është një ndihmës i shkëlqyer për qarkullimin e gjakut. Piperi i specit duhet të aplikohet në pjesët e prekura nga morthi, por kurrë tek ato të cilat janë të plasaritura ose të plagosura, për të mos rritur ndjesinë e djegies.

Rrepa

Këtë gjë e kanë këshilluar gjithmonë nënat tona. Dy janë zgjidhjet e mundshme: të fërkoni me një fletë rrepe pjesët me probleme ose në alternativë zhysni pjesët e prekura nga morthi në ujë me një çiban me disa feta rrepë.

Rrika

Një ilaç tjetër natyral është rrika, me fletët e të cilës, ashtu si edhe me rrepat, mund të fërkoni pjesët të cilat i keni problematike nga i ftohti apo lagështira. Mund të përdoret gjithashtu edhe duke i fashuar fletët e rrikave mbi këto pjesë.

Lëng limoni

Limoni është i mirë pothuajse për çdo gjë, madje edhe për morthin dhe plasaritjet. Mes ilaçeve më natyrale për këto raste është ai që të lyeni gishtat e këmbëve dhe të duarve me lëng limoni.

Lëng selinoje për mjekim

Ju duhet të zini disa gjethe selino në një gjysmë litri ujë për rreth një orë. Pasi të merrni lëngun e përftuar nga kjo zierje lëreni atë të ftohet dhe pjesët që i kini të prekura nga morthi lyejini dy apo tri herë në ditë.

Patatja

Janë një nga “ilaçet” më të praktikuara për të lehtësuar skuqjet e shkaktuara nga djegiet e diellit. Por janë edhe shumë të dobishme edhe në rastin e lëkurës së irrituar nga i ftohti dhe nga lagështia, morthi. Aplikimi i tyre është shumë i thjeshtë: merrni feta patatesh dhe vendosini ato te pjesët me probleme: veprimi kurues do të kuptohet nga dalja e niseshtesë së zhardhokut në këto pjesë.

Vajra bimorë

Masazhet e bëra te gishtat dhe pjesët e prekura nga morthi me vajra me bazë bimore mund të jenë shumë efektive. Kështu, ju mund të përdorni vajra aromatikë të përgatitur në shtëpi, për shembull me rozmarinë, nenexhik ose eukalipt. Por kujdes! Këto vajra nuk duhet të përdoren asnjëherë në rastin e plasaritjeve të lëkurës apo të plagëve.

Qepa

Në mesin e përfitimeve të ndryshme shëruese të qepës është edhe veprimi i saj i vërtetë si “antibiotik natyror”. Për të kuruar morthin ju duhet të merrni lëngun e freskët të saj, por gjithashtu mirë janë edhe fetat apo copat e qepës.