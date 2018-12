Kuptoni se cilat janë ushqimet që jua rrisin përqendrimin

Jeni duke pasur probleme me përqendrimin? Shumë faktorë ndikojnë që të keni këto probleme, megjithatë, fatmirësisht duket se ka mënyra për të përmirësuar përqendrimin.

Ja cilat ushqime ju ndihmon të rrisni përqendrimin:

Kafeina

Nuk ka ndonjë ilaç magjik që rrit zgjuarsinë ose ju bën më të mençur – por substancat e caktuara, si kafeina, mund t’ju japin energji dhe t’ju ndihmojnë të përqendroheni. Kafeina gjendet në kafe, çokollatë, pije energike dhe, edhe pse ju ndihmon të jeni më i vetëdijshëm dhe më i përqendruar, efektet janë afatshkurtra. Veç kësaj, sasitë e tepërta të kësaj substance janë të dëmshme, dhe duhet t’i përmbahen udhëzimeve.

Sheqeri

Sheqeri është burimi i preferuar i energjisë për trurin – jo sheqeri i tavolinës, por glukoza, i cili trupi dhe përpunon nga sheqernat dhe karbohidratet që i hani. Kjo është arsyeja pse një gotë me lëng portokalli apo një tjetër pemë mund të ofrojnë një rritje afatshkurtër të kujtesës dhe aftësive të mendimit. Por, nëse e teproni, kujtesa mund të dëmtohet bashkë me pjesë të tjera të trupit. Vlen të ceket se sheqeri i shtuar është ndërlidhur me sëmundjen e zemrës dhe të tjera sëmundje.

Hani mëngjes për ta mbushur trurin energji

Jeni mësuar ta shmangni shujtën e mëngjesit? Studimet kanë treguar se ngrënia e mëngjesit mund ta përmirësojë kujtesën afatshkurtër dhe vëmendjen. Studentët që hanë mëngjes kanë tendenca të performojnë më mirë në shkollë sesa ata që nuk e bëjnë këtë. Ushqimet më të rekomanduara për t’i ngrënë në mëngjes janë produktet e bulmetit, tërshëra dhe pemët.

Peshku vërtet se është ushqim i trurit

Peshku është një burim proteinash që vërtet se ndërlidhet me një përforcim të trurit. Peshku është i pasur me acide yndyrore omega-3, të cilat janë çelësi i një shëndeti të mirë të trurit. Një dietë e pasur me këto acide është ndërlidhur me një rrezik më të ulët të demencës, të sulmeve të trurit dhe me një ngadalësim të dobësimit të trurit. Për një shëndet të mirë të zemrës dhe trurit, hani dy herë në javë peshk.

Shtojeni në dietën tuaj një dozë arrash dhe çokollate në ditë

Produktet arrore dhe farat janë burime të mira të vitaminës E, që është ndërlidhur në shumë studime me dobësim më të ngadalshëm të trurit gjatë moshës. Edhe çokollata e zezë ka veti të fuqishme antioksiduese, pasi që përmban stimulues natyralë si kafeina.

Boronicat janë super të shëndetshme. Hulumtimet

me kafshët tregojnë se Boronicat Mund Të ndihmojnë nË dëmimin e trurit Nga dëmtimet QE shkaktohen Nga rrezatimet e DHE lira Mund Të zvogëlojnë efektet e sëmundjeve si AJO e Alzheimerit Ose e demencës. Studimet gjithashtu kanë treguar se drithërat përmirësojnë funksionin e muskujve dhe të mësimit.